Nova Juliette? Fãs defendem Davi dos brothers do BBB 24

Davi virou assunto no X (antigo Twitter) ao ter sua participação no BBB 24 (Globo) comparada com a de Juliette, campeã do BBB 21.

O que aconteceu

Após vencer a Prova Bate e Volta, Davi comemorou sua permanência na casa. Os brothers aparentemente não gostaram do resultado e a reação viralizou nas redes sociais.