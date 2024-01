'Não acho o jogo dele limpo', afirma Isabelle sobre MC Bin Laden no BBB 24

A treta entre líder MC Bin Laden com Isabelle aconteceu após a votação do sexto Paredão do BBB 24 (Globo). MC Bin Laden se compadeceu com o voto de Isabelle em Lucas, o que ocasionou a treta. Lucas foi conversar com Isabelle após a sister se acalmar.

O que aconteceu

MC Bin Laden chamou Isabelle d falsa após a sister votar em Lucas.