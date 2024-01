Mostrou tudo! Heidi Klum faz topless em cover de hit dos anos 1980

Heidi Klum, 50, fez topless em uma praia ao dançar e cantar nas filmagens do clipe de um cover do hit 'Sunglasses at Night', sucesso dos anos 1980 do ator e cantor Corey Hart.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, a alemã compartilhou vídeos dos bastidores da gravação no cenário paradisíaco com o look arrebatador

Klum escreveu na legenda da publicação: "Sigam sonhando, crianças, e não deixem que ninguém diga o que vocês podem fazer ou não".