Matteus defende brother de julgamentos: 'Tem que olhar pro teu umbigo'

Beatriz concordou com a fala do brother. "Se ele chegar e fazer algo com a gente, a gente vai se resolver com ele na nossa maneira"

Matteus disse ainda que só o público pode julgar os participantes. "Tu pode se colocar em uma zona que é muito perigosa. Votar em uma pessoa que tu convive é meio contraditório, mas quem sou eu pra falar? Quem tem que falar é o pessoal lá fora"

Antes de sair julgando e querendo apontar o dedo dos outros, tem que olhar pro teu umbigo Matteus

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

