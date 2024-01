Jota Quest faz primeiro show da turnê JOTA25 Arenas, no sábado (3), no Rio

O Jota Quest, uma das poucas bandas brasileiras que mantêm a mesma formação desde a sua fundação, inicia no próximo sábado (3), na Marina da Glória, no Rio, uma turnê que promete ter uma grande estrutura, de porte internacional.

Com a JOTA25 Arenas, a banda pretende levar, por enquanto, para seis cidades brasileiras o maior e mais tecnológico telão já montado em um show de artista nacional, com 800 m2 de LED em um palco de 60 m de boca com uma área total de 1.000 m2.

A banda espera oferecer aos fãs a mesma experiência do mega show exibido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, em junho do ano passado, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O repertório desta vez terá desde os clássicos até as músicas do último álbum do Jota Quest, "De Volta Ao Novo", lançado em outubro de 2023.



Veja abaixo os dias, os locais e as cidades pelas quais a turnê JOTA25 Arenas vai passar: