José Inocêncio finge morte e leva 'Renascer' aos assuntos mais comentados

Tudo não passou de uma armação contra o Coronel, que acabou confessando seus crimes para o falso morto. "Belarmino, ao invés de rezar um Pai Nosso, tá fazendo confissão dos pecados dele pro Zé Inocêncio, que tá escutando tudo", comentou outro internauta.

Durante a exibição do capítulo, os personagens Zé Inocêncio, Deocleciano (Adanilo), Jupará (Evaldo Macarrão) e Jacutinga (Juliana Pes) ficaram entre os mais comentadoss no X. "O Jupará e o Deocleciano zoando com a cara do Belarmino", escreveu uma telespectadora.

Por fim, o capítulo ainda se encerrou com as mortes de Firmino (Enrique Diaz) e Belarmino. "Que cena extraordinário de Antônio Calloni e Enrique Diaz", elogiou um fã da novela. "Sem palavras para Antonio Calloni, que ator extraordinário! Direção boa demais, novela boa!", afirmou outro.

Rosane Svartman, autora de "Vai na Fé", fez elogios às cenas de "Renascer". "Que capítulo bom! Realmente é uma aula - que eu mesma preciso relembrar- de como é importante os mocinhos terem pequenas grandes vitórias na grande jornada. Não podem derrotar de vez o vilão, ou acaba a novela, mas não podem apenas sofrer", comentou.

Veja essas e outras reações ao capítulo de segunda (29) de "Renascer":