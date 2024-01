Influencer mostra bumbum após ataque de vespa e leva web à loucura

Steph Claire Smith, 29, influenciadora e modelo australiana, passou por uma situação inusitada e inesperada enquanto passeava com seu filho, Harvey, de 2 anos, neste fim de semana.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, Steph compartilhou fotos de seu bumbum para mostrar duas marcas vermelhas da picada que tomou de uma vespa. "Tive um encontro com uma vespa com ótima pontaria", admitiu em um dos stories. "Ainda bem que ela não acertou Harvey, que estava no meu colo nessa hora".

Ela ainda brincou que a vespa deve ter tentado aumentar seu bumbum. Depois, ela posou de biquíni, exibindo a recuperação da pele após o ataque do inseto