'Fuzuê' 30/01 a 10/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 31 de janeiro

Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio. Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.

Quinta-feira, 01 de fevereiro

Merreca ameaça César. Soraya não aceita reatar com Francisco. Miguel e Luna conversam com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria. Preciosa vê Selena no gabinete de Heitor e faz um escândalo. César tem um plano ao falar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel marca de se encontrar com Nero. Pascoal tenta intimidar Heitor. Preciosa exige que Selena se afaste de Heitor. César presta queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio têm um jantar romântico. Luna se encontra com Miguel no escritório de advocacia. César sofre um falso atentado. César garante a Barreto que foi atacado por Merreca.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Todos estranham a acusação de César contra Merreca. César exige que Luna e Preciosa vão com ele ao hospital. Miguel conta para Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria se preocupa com Merreca. Nero finge dormir quando Bebel chega ao quarto. César conversa com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos. Merreca chega à delegacia para falar com Barreto. Soraya diz a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel se surpreende ao saber que Nero viajou sem se despedir dela. Preciosa fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal. Cecília se surpreende ao ser chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.