Fora do BBB, Pizane diz que Davi sofre 'injustiças e exclusões' no reality

Ele afirmou, em conversa com o Splash, que sua participação no BBB aconteceu como deveria, mesmo com a eliminação precoce. "Sinto que tudo tem que acontecer do jeito que acontecer? É importante reconhecer alguns erros", afirmou ele.

Pizane contou que não tem acompanhado o programa, mas que as histórias já mudaram muito desde sua saída. "Sinto que depois da minha saída e do Nizam, principalmente, vão se formando novos grupos, novos enredos. Entretenimento até o final".

E de vários enredos, o de seu conterrâneo, Davi, tem chamado a atenção de Pizane. "Vi muitas injustiças [com ele], sim. Eu teria comportamentos muitos diferentes [dos outros brothers], principalmente por [Davi] ser meu conterrâneo."

"Só quando ele fala onde nasceu, já sei metade da história de vida dele. Chega a me arrepiar. Injustiças e exclusões. Com certeza tem a ver com o racismo estrutural do nosso país. É complexo."

Lucas Pizane comparece de chinelo no baile Noite da Aclamação Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

