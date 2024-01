Filho de Ivete Sangalo diz que tem 'um monte de músicas feitas'

Marcelo Sangalo, filho de Ivete, tem planos de seguir os passos da mãe na música.

Aos 14 anos, ele contou que tem pensado sobre sua carreira artística e, inclusive, já tem músicas prontas. Ele reforçou que, diferente da mãe — a rainha do axé — se identifica com o universo do trap e do funk.

Marcelo disse que é um músico autodidata, e costuma estudar por conta própria. No entanto, recebe apoio da mãe e amigos na empreitada como artista. "Já tem um monte de músicas feitas que, logo mais, vocês vão ver", disse em entrevista ao Alô Bahia durante o Festival de Verão de Salvador.