Filho de Claudia Alencar lamenta piora da mãe: 'Não está mais andando'

Yann Hatchuel, filho de Claudia Alencar, afirmou que ela está com a infecção bacteriana controlada, mas não está conseguindo andar.

O que aconteceu

Filho de Claudia Alencar diz que mãe não está andando. "Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", relatou Yann Hatchuel.

Ele ainda reforçou que, anteriormente, a mãe andava pelo hospital com a fisioterapeuta. As informações foram passadas pela assessoria ao colunista de Splash Lucas Pasin.