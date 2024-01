Ex-atriz pornô preocupa fãs com magreza: 'O que aconteceu?'

Lana Rhoades, 27, preocupou seus fãs após compartilhar uma sequência de fotos 'esquisitas', em suas redes sociais, com uma magreza excessiva.

O que aconteceu?

A influenciadora, que tem um perfil no OnlyFans, chamou atenção dos seguidores após publicar imagens inusitadas

Lana aparece de costas, deitada e em pé, com looks ousados, o que fez ela acabar recebendo comentários de fãs preocupados: "O que aconteceu com você?", perguntou uma. "Ela está deitada de lado e suas coxas ainda nem se tocam", disse outro; "Está tudo bem?", questionou o internauta