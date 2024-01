Davi e Pitel se salvam em Prova Bate e Volta no BBB 24; veja como foi

Passaram para a próxima fase: Alane, Davi, Luigi e Pitel. Juninho foi o primeiro brother a ir direto para o Paredão da Prova Bate e Volta.

Na segunda fase, eles tiveram que subir uma escada com totens que mudavam cada brother de posição. Ao fim, os 2 que estiveram com a sorte em dia venceram: Davi e Isabelle.

Estão no Paredão: Alane, Isabelle, Juninho e Luigi.

Ao se salvar do Paredão primeiramente, Davi também estará no VIP pelas próximas duas semanas, independente de ser convidado, ou não, pelo Líder.

