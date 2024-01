Após união improvável, Jonas e Helena caem pra trás com descoberta

Edu busca uma aproximação com Yeda, enquanto Aramis confronta o personal trainer. Decidido, Jonas opta por passar uma noite fora de casa. Danilo, ao receber o dinheiro do golpe, mente para Míriam, que se vê envolvida em suas artimanhas. Wagner, por sua vez, questiona Renée sobre Rico.

Aramis, habilmente, despista Carmen em relação a Yeda, enquanto Marcos se insinua para Ísis. Jonas e Helena fazem uma descoberta impactante: Danilo deu um golpe na empresa. Diante disso, Danilo foge para o aeroporto, levando Míriam a acionar Fagundes.

Lara, em uma série de entrevistas sobre seu caso vitorioso contra Silas, provoca incômodo em Roberto. Jonas, determinado, cerca Danilo e acaba sendo atingido por um tiro.