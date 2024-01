'Elas por Elas' 30/01 a 10/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 07 de fevereiro

Helena se revolta contra o casamento de Sérgio e Míriam, e Giovanni afirma que descobrirá o que está por trás da armação. Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda, e ambas perdem o emprego no escritório. Helena pede ajuda a Roberto para impedir o casamento de Sérgio e Míriam. Roberto garante a Vilma que acabará com todas as chances de Lara retomar sua carreira. Carol tranquiliza Jonas sobre seu tratamento. Érica alerta Renée sobre seu comportamento com Vic. Lara recebe uma ordem de despejo de sua casa.

Quinta-feira, 08 de fevereiro

Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas, e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo. Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia, e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.