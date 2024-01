Dormindo, Davi chama mãe e Isabelle se compadece: 'Dá dó no coração'

No Quarto Magia do BBB 24 (Globo), Beatriz e Isabelle ouviram Davi chamar 'sua mainha' enquanto dormia. As sisters avaliaram que ele deveria estar com saudade da mãe.

O que aconteceu

Isabelle assustou ao ver Davi falando enquanto dormia. "Tadinho, está chamando a 'mainha' dele. Olha que lindo! Meu Deus, dá um dó no coração", pontuou.