Dieguinho: Até Yasmin perdeu a paciência com Wanessa falando tanto de Davi

Em uma dinâmica na tarde de hoje (29) no BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo, 41, convidou Davi, 21, para fazer parte de sua equipe e concorrer a uma bolsa de estudos na faculdade. A atitude gerou críticas de parte do elenco, que reclamou de ela buscar ajuda o rapaz após semanas criticando-o incessantemente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, chamou a atenção para o fato de Yasmin Brunet, 35, até então aliada incondicional de Wanessa contra Davi, ter rebatido uma fala da cantora sobre o brother ser narcisista. "Até mesmo a própria Yasmin está perdendo a paciência com essa quantidade de coisas que a Wanessa fala do cara. Se deixar, daqui a uma semana a Wanessa vai estar trazendo o histórico escolar do Davi para dentro da casa e avaliando as notas dele."