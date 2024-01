Davi e Wanessa especulam sobre sister no Paredão: 'Acho que ela não sai'

Na manhã desta segunda-feira (29), em conversa com Wanessa Camargo, Davi opinou que Isabelle não deve ser eliminada no 6º Paredão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi disse que Isabelle não deve sair no 6º Paredão, apesar de estar nervosa. "Acordei com Isabelle e Bia conversando. Isabelle estava tensa com o Paredão, normal. Mas acho que ela não sai, não".