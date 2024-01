Boninho celebra Bate-Volta e reforça sobre jogo: 'Só está começando'

Boninho comentou sobre a vitória de Davi na prova Bate-Volta e salientou que o jogo "está começando" no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Boninho mostrou sua animação com a comemoração de Davi. "Adoro quando a torcida vibra comemorando um gol! Quando o cara que está lá vibra muito como se fosse a final da Copa do Mundo", salientou em um post no Instagram.