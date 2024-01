Boi Caprichoso declara apoio a Isabelle no sexto Paredão do BBB 24

O Boi Caprichoso declarou em suas redes sociais apoio a Isabelle no sexto Paredão do BBB 24 (Globo). A sister é cunhã-poranga do Boi Garantido, rival do Caprichoso.

O que aconteceu

O perfil oficial do Boi Caprichoso publicou em suas redes sociais o apoio.