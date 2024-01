BBB 24: 'Se Davi está certo, quero estar mais errado que nunca', diz Luigi

Luigi defendeu sua posição sobre Davi para MC Bin Laden hoje (29) ao dizer que está "do outro lado" do que o público pode estar vendo no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Luigi no Quarto do Líder, MC Bin Laden disse que, caso Isabelle permaneça na casa após o Paredão de amanhã (30), o público pode estar julgando os atos de Davi como "certos".