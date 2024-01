BBB 24: Parcial UOL indica disputa acirrada entre dois brothers no Paredão

Em mais um Paredão quádruplo formado ontem (28), Isabelle, Alane, Lucas Luigi e Juninho disputam a preferência do público para permanecer no BBB 24 (Globo). Veja o que indica a parcial da enquete do UOL sobre quem deve ficar na casa:

O que diz a enquete

Às 14h10, a parcial da enquete apontava Isabelle como a favorita a se livrar do Paredão e continuar no jogo, somando 46,6% dos votos. Mais uma vez, os telespectadores precisam votar em quem deve ficar no programa.