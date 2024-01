Quem sai do BBB 24 amanhã? Saiba o que casas de apostas dizem sobre paredão

A disputa acirrada do paredão desta semana no "BBB 24" está movimentando bastante o público aqui fora. Enquanto as torcidas se mobilizam para manter Alane, Isabelle, Juninho e Luigi na casa, tem gente avaliando as parciais para tentar faturar com o resultado.

O que diz a análise

Um levantamento feito pela Odds Scanner apontou que, duas das principais casas de apostas, apontam a eliminação de Lucas Luigi. A Betano coloca o brother com 69% de chances de sair, enquanto a Bet365 sobe a porcentagem para 80%.

Vale lembrar que a votação ainda é para escolher quem deve continuar na casa. Logo, quem receber a menor porcentagem deixará o jogo.