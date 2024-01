BBB 24: Enquete UOL aponta 'cancelado' reagindo e dando volta por cima

O clima de tensão vai aumentando no "BBB 24" e isso é projetado no paredão, que nesta semana está sendo mais acirrado do que as pessoas imaginavam: Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi disputam a preferência do público.

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 15h30, mantém Isabelle como favorita ao alcançar 36,29% dos votos. Depois dela aparece o participante Luigi, com 32,19%.

O brother, que protagonizou falas problemáticas na casa, chegou a ficar nas últimas posições. Agora, já está em segundo lugar para continuar no programa.