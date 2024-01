Após ser roubada, Miriam revela segredo surpreendente em 'Elas por Elas'

Miriam bola um novo plano. "E eu vou ter que voltar a recorrer ao Sérgio", afirma a golpista.

Sem entender, Fagundes desencoraja a amiga. "Com qual moeda de troca? Já era, Miriam! Dali, não sai mais nada", diz ele.

A vilã conta que tem um segredo que nunca revelou. "Será, Fagundes? Tenho um trunfo guardado na manga a sete chaves. Um segredo que eu guardo há 25 anos!", revela.

A ex de Danilo choca o comparsa ao dizer que o filho de Helena não morreu. "O neto biológico do Sergio tá vivo. O filho da Helena não morreu no hospital. Chegou a hora de dar essa cartada!", relata.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.