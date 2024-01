Antes de morrer, Belarmino cai pra trás com vingança fantasma de Inocêncio

Sobre a novela

A novela "Renascer", sucessora de "Terra e Paixão", é da autoria de Bruno Luperi. A trama acompanha a história de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na região cacaueira de Ilhéus, Bahia. Após a perda da esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre um forte sentimento de aversão pelo herdeiro, intensificado quando este se casa com Mariana, ex-namorada de João Pedro que optou pelo pai em vez do filho.