Após relutar, Selena aceita pedido de Jefinho em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos da novela "Fuzuê" (Globo), Selena (Thalita Younan) aceita pedido de Jefinho (Micael Borges).

Tudo começa quando o cantor descobre que a moça está sem empresária. "É sério isso? A Dolores liberou a Selena? Vamos poder comprar o passe do pônei brabo?", pergunta ele para Tonico (Junno Andrade). "Por uma fortuna. Não vale o que a gente vai pagar, mas é melhor do que queimar você com a marca, e o prejuízo do clipe", responde o agente.