Após papo com brother, Wanessa reflete sozinha: 'Me pôs em dúvida de tudo'

A cantora continuou em sua reflexão: "Eu sempre vi as coisas boas. Por mais que não elimine as coisas ruins. Nem que se tornem perigosos. Ou então, é a pessoa mais sem noção do mundo nessa situação. E se for só sem noção? Totalmente sem noção? Mas por que a mentira, a questão daquilo ali?".

Wanessa: 💬 "Eu sempre vi as coisas boas. Por mais que não elimine as coisas ruins. Nem que se tornem perigosos. Ou então, é a pessoa mais sem noção do mundo nessa situação"



Após conversa com Davi, Wanessa fala sozinha na sala. Confira ➡️ https://t.co/3Hqkq6ppK3 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/uaxNk0Doc5 -- Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER