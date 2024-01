Após formação de Paredão do BBB 24, Bin Laden diz: 'Exclusão não é legal'

MC Bin Laden afirmou que temia a eliminação de seu parceiro Luigi do jogo em conversa com Alane.

Já em papo com Luigi, o MC afirmou que não gostou de ver a diferença da reação da casa entre a permanência de Davi e de Pitel, que também se salvou do Paredão, após a prova na casa.

"Ninguém comemorou quando ele voltou igual quando a Pitel voltou. Exclusão não é legal", disse MC Bin Laden.

"É adversário de jogo, não inimigo", disse o líder da semana.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo

