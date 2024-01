Andressa Urach diz que já ficou com Lucas Lucco: 'Conteúdo delícia'

Andressa e Lucas ficaram somente uma vez: "Ele está solteiro agora, nunca mais fiquei com ele. Eu não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou A Fazenda. Ele não era nem tão famoso. Lembro que fui ao show dele, fiquei com ele e, na van, ainda falei: 'Se você focar, vai fazer mais sucesso que o Luan Santana'. Ele estava começando a se destacar".