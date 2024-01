Andressa Urach detalha experiência em casa de swing com novo namorado

Andressa Urach, 36, detalhou como foi a sua primeira experiência em uma casa de swing ao lado do novo namorado, o influencer Lucas Ferraz.

O que aconteceu

A modelo foi ao local com Lucas e ficou envergonhada com a situação. "Foi uma noite bem especial. A gente saiu para jantar e o Lucas me levou para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Uma casa de swing. Eu já tinha avisado ele que sou bem ciumenta, e ele encontrou um casal que ele já conhecia. Me senti muito envergonhada. Queria entrar de baixo do braço dele, de tanta vergonha que eu estava sentindo de estar em uma casa de swing."

Urach garantiu que é ciumenta e não divide "o que é dela". "Eu avisei que sou ciumenta. Disse que não conseguiria pegar outra mulher e casal, essas coisas. Na vida real, não. Uma coisa é gravar, outra é vida real. Não divido o que é meu"