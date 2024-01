Wanessa Camargo reclama de fãs que pedem músicas em shows: 'Detesto'

O assunto começou quando Marcus citou que algumas sisters estavam pedindo músicas para Zeca Pagodinho e Pretinho da Serra. Eles foram os responsáveis por agitar a festa durante a madrugada.

Wanessa desabafou sobre: "Uma coisa que eu detesto, quando estou no palco, cantando no show, é quando começam a pedir música", disse. "A gente tem um roteiro, uma setlist ensaiada, aí as pessoas começam a pedir música, às vezes que nem é sua, às vezes é sua, que nem está no roteiro".

