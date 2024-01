Selton Mello diz que usa óleo de Cannabis para dormir: 'Me ajudou demais'

Selton Mello, 51, revelou que usa óleo de Cannabis para dormir e para auxiliar na ansiedade. O famoso ainda disse que não gosta de fumar maconha.

O que aconteceu

O ator destacou seus problemas com o sono e sua solução atual. "Sempre tive dificuldade para dormir e tomei remédios variados até que cheguei no Rivotril, que me ajudava. Só que, depois de muitos anos tomando, estava me incomodando. Pensava: 'Vou ficar sempre dependente desse negócio?'. Recentemente, comecei a usar o CBD, óleo extraído da Cannabis", contou em entrevista à Veja.

Para o artista, o óleo de Cannabis ajudou no sono e na ansiedade. "O CBD me ajudou demais, fui desmamando o Rivotril e entrando com o óleo de CBD para dormir, é uma beleza. Às vezes, de dia, também faz bem num caso de ansiedade ou uma tensão antes de uma estreia, por exemplo", relatou.