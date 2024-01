Preta Gil, 49, postou fotos de biquíni e exibiu suas cicatrizes neste domingo (28).

O que aconteceu

A cantora posou de biquíni no banheiro e na piscina, chamando a atenção por mostrar suas cicatrizes. No ano passado, a famosa passou por uma cirurgia para retirar um câncer no intestino.

Preta Gil apostou em um biquíni com top transparente e calcinha preta de lacinho para curtir o dia ensolarado em Salvador, na Bahia. As fotos foram compartilhadas nos stories do Instagram.