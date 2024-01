Paolla Oliveira diz não à maternidade aos 41: 'estou muito bem e não quero'

Paolla Oliveira destaca a autoconfiança aos 41 anos em entrevista a Ela, do jornal O Globo. Exaltando a maturidade e as decisões sobre o futuro, está a de não ter filhos — pelo menos não nesse momento.

Confira trechos da conversa:

"Posso mudar de ideia, tenho o privilégio de ter congelado óvulos, desejo que outras mulheres também possam o mesmo". "Já senti vergonha do que eu pensava, da opinião que eu tinha, ou da minha indecisão. Hoje tenho mais consciência que posso escolher, essa é uma decisão nossa. Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter (filhos). É libertador o poder da escolha."

"Me sinto mais bonita e mais inteira (hoje) do que em 2009". "Sinto que virei um ponto de apoio para mulheres que conheço e que não conheço, acho tão legal. Qualquer lugar em que você está exposta, como na TV e no carnaval, existe esse medo. As mulheres não tinham permissão para envelhecer. É um tabu, mas tenho a impressão de que estamos mais atentas. Cheguei aos 40 me achando mais bonita e mais potente do que aos 25."