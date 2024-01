Matteus e Deniziane conversam sobre prioridades após beijo no BBB 24

Matteus disse que está ciente sobre os riscos deles se envolverem durante o programa, mas acredita que está tudo sob controle. "Tu tem meu top 3. Se eu estiver ou não, não tem problema. Tu é meu top 2, mas eu não quero que isso mude", disse.

Deniziane confessa que prejudicar sua passagem no programa com um relacionamento era uma de suas preocupações. "Eu sempre frisei que eu ia entrar aqui priorizando minhas amizades, tanto que não queria me relacionar, mas estava impossível".

Por fim, Deniziane declara que Matteus não está no seu pódio. A sister elencou Alane e Beatriz em seu top 3.

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui