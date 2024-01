'Rotina era beber, usar droga, dormir e fazer música', diz mãe de Bin Laden

Ela ainda relatou a dificuldade enfrentada pelo cantor na luta contra as drogas e o álcool: "Por ele ser de uma família que sofreu muita rejeição, os pais tentaram abortá-lo, não aceitaram ele em casa, o Bin conheceu muito cedo as drogas, conheceu muito cedo o álcool. A rotina dele era beber, usar droga, dormir e tentar fazer música. Foi um processo muito difícil para tirar eles das drogas e das bebidas (...). O principal para tirar o Bin das drogas foi muito amor, apoiá-lo demais e mostrar para ele que, independente do que ele viveu, a vida tinha algo novo para proporcionar e ele não podia perder essa oportunidade."

Segundo Mariza, as tentativas de aborto da mãe biológica proporcionaram uma revolta no famoso: "A mãe do Bin, por não ter uma base familiar, não ter uma base financeira, foi uma gravidez que não esperavam, então ela não teve amor pelo Bin como filho. Ela tentou abortar porque não gostava do pai dele. E isso causou nele uma revolta muito grande. Tanto é que nós tínhamos muita briga por ele ser possessivo, era muito ciumento. Ele achava que seria rejeitado, jogado para fora (...). Chegou uma época em que a mãe dele batia muito nele. Eu curei isso mostrando para ele nas pequenas coisas que ele era importante."

Por fim, afirmou que Bin Laden não deve sair cancelado do BBB 24: "Não acredito que ele seja cancelado, porque não tenho meu filho como fofoqueiro. Uma coisa que ensino para os meus filhos é ser justo. Não existe 'falei e não falei', se vir que está prejudicando alguém, ouvir alguma coisa e você puder defender essa pessoa, a gente fala na cara. Acho que o erro dele é esse, é ter ouvido e ter espírito de protetor, de querer sempre mostrar a verdade. As pessoas pegaram isso para tentar queimar, difamar ou derrubá-lo. O importante é ele ser ele mesmo."

Cobertura especial do UOL no BBB

