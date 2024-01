Leidy Elin reclama de estereótipos de favelada que recebe no BBB 24

Marcus argumenta que todos os cariocas do programa também falam muito palavrão, inclusive ele — que é natural de Belém, no Pará. "Eu falo para caramba também, até me controlei", disse.

Leidy disse que tem ficado quieta sobre o assunto, com medo de como as coisas vão repercutir entre o público. "Eu estou me segurando, entendeu?", disse. "Eu não quero ficar militando aqui dentro".

Marcus complementou a fala da sister dizendo que não gosta de estereótipos. Antes, ele deu a entender que os comentários podem ter um viés preconceituoso. "Acontece todos os dias lá foram. E até quem está vendo a gente, está entendendo".

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui