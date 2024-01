Fernanda está imune ao Paredão no BBB 24 e imuniza Rodriguinho

Ao ser questionada sobre quem iria imunizar, a sister disse: Rodriguinho

Houve um grande golpe de estado, não sabíamos o que fazer. Minha primeira opção era bem clara e evidente, que era para minha amiga, mas aconteceu essa situação. Fernanda

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

