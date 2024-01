Filha de Deise, do Fat Family, quer 'continuar legado' da mãe: 'Privilégio'

Nesta semana, TALI divulgou a faixa pop "Kd meu oi?" e sempre que pode participa dos shows das tias — Simone, Kátia e Suzete —, que mantêm o Fat Family vivo 25 anos depois de sua criação. TALI, inclusive, imagina gravar um funk com as três, conforme revelou a Splash nos bastidores do festival Universo Spanta, no Rio, onde se apresentaram no fim de semana passado.

"Eu tenho uma música autoral que é funk e o feat é com eles, tá guardadinha, vem na hora certa", disse ela, levando as tias às gargalhadas. "O que vier dela, a gente vai abraçar", respondeu Suzete.

"Imagina minhas tias fazendo o quadradinho... Eu gosto da revolução. Chego na mesa da família, já chego falando de política, de gay... Adoro", brincou TALI. "Ela é muito emocionada... É a nova face do Fat Family. Uma face renovada", completou Suzete.

Volta aos palcos

Antes formado por oito irmãos, o Fat Family voltou aos palcos em formato de trio no ano passado. "Nós tínhamos oito vozes no palco, um apoiava o outro. Hoje, em três vozes, nós estamos em um desafio. A gente decidiu voltar aos palcos com essa torneira de 25 anos, porque sabíamos que íamos ter um coral [do público] esperando. Eram oito vozes, agora são milhões. A gente só tem a agradecer todo esse momento. A gente se levantou e se reergueu. A gente tá com a agenda de shows viajando o Brasil", explica Suzete.