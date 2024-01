Entenda treta entre Davi e Isabelle envolvendo Alane no BBB 24

Marcus foi conversar com Isabelle após a sister passar mal, e contou que Davi foi procurar Alane para propor uma aliança para a Prova do Anjo: Caso a sister ganhasse a Prova, ela daria imunidade a Davi.

Alane negou o acordo.

Isabelle não gostou nada de saber disso e foi tirar satisfações com Davi, que explicou a situação. O brother, que tinha um combinado da mesma forma com Isabelle, disse que havia comentado sobre a conversa que teve com Alane ao propor o acordo entre os dois.

Isabelle se sentiu traída pelo brother, que pediu desculpas por ter ido falar com Alane. Davi explicou que, ao ver a aliada conversando com MC Bin Laden, ele pensou que os dois haviam se acertado e que ele seria o único na mira do líder e da casa.

Depois, Marcus e Alane conversaram com Davi e Isabelle para concluir as explicações. Davi e Isabelle se mantiveram colegas.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão? Resultado final 1 Rodriguinho 38,22%

2 Davi 35,89%

3 Wanessa Camargo 19,62%

4 Isabelle 6,27% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

