Vibrador, 'sexo de três' e volume na sunga: a semana +18 do BBB 24

Vinicius mostrou aos brothers como faz sexo. Na sala, MC Bin Laden comentou com os brothers que ali estavam sobre uma conversa que teve mais cedo com Vinicius. "A gente estava falando das posições diferentes, aí ele entrou na conversa?", disse o paulista, apontando para Vinicius. O atleta acrescentou: "A Fernanda falou: Não imagino o Vinicius transando', e eu falei, 'como assim? Sou ser humano!'. Vinicius ainda disse que quando "ajoelhado, fica no nível" para realizar o ato na posição "de três". Ele então se abaixou no chão e simulou para os brothers como age nos momentos de intimidade, usando a coxa esquerda, que tem a perna amputada, para simular um "tapa" na pessoa com quem teria a relação sexual.

Sisters analisam "volume" de Marcus. Enquanto conversavam nos arredores da piscina, Deniziane, Beatriz e Alane comentaram sobre o corpo de Marcus, que vestia apenas uma sunga. "O Marcus parece que tem pintão", disse Deniziane. O brother, que também ouvia a conversa, riu. "É volumão ou voluminho, amigo?", perguntou Alane, ao que Marcus respondeu: "É volumédio".

Wanessa revela amar sexo. Algumas sisters se arrumavam no Quarto Magia antes da festa, quando Isabelle comentou: "Podia tocar um som, um esquenta. Se tem uma coisa que eu amo é festa". Do lado da dançarina, Wanessa respondeu: "Se tem uma coisa que eu amo é sexo". Isabelle riu e concordou: "Eu também, mas aqui não posso pensar muito nisso".

Fernanda contou sobre vibrador. Durante conversa com Pitel, Vinicius e Bin Laden a modelo explicou que tentou levar vibrador na mala, mas a produção do programa da Globo barrou.

Fernanda disse não curtir sexo com várias pessoas. A carioca falou em respeito ao próprio corpo, porque sexo é troca de energia. Bin Laden também falou que não curte, que vem de "outra criação".