1º beijo do programa e foco total em Davi: veja como foi a festa do BBB 24

A festa, no entanto, não foi apenas shows. Davi e Isabelle discutiram ao falar sobre o próximo Paredão, em que o brother disse que pediria ao líder MC Bin Laden lhe indicar para a berlinda no lugar da sister. Ela não gostou do plano.

O assunto Davi foi um dos principais destaques da madrugada. Boa parte da casa discutiu sobre suas percepções em relação ao baiano, e tentaram alertar Isabelle — maior aliada dele no programa — sobre o que achavam. Apesar dos comentários, a manauara acredita na permanência do amigo.

Alane, por outro lado, acredita que Davi deve ser eliminado do BBB 24. "Ele não saiu para o Nizam porque o Nizam estava errado, e ele estava certo", analisou.

Outro destaque da festa foi o beijo tão aguardado de Matteus e Deniziane. Eles estão próximos e em clima de romance desde o início do programa, mas ainda não tinham se beijado.