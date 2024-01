Zilu defende Wanessa: 'Não tornemos vilã quem está pontuando percepções'

A publicação reforçou que o jogo faz com que os brothers busquem motivos para votar uns nos outros. Assim, justificou que as razões de Wanessa seriam pautadas em "diálogo" e "inflamação". Segundo o post, a famosa teria se mostrado "aberta para entender suas questões" e "tentado entender a história de Davi" — o que outros participantes teriam comentado em tom de ataque.

No post, a mãe da famosa defendeu que ela não é a vilã. "Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela. O privilégio de ver o jogo todo é do público, e não dos participantes. Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas", concluiu.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão? Resultado final 1 Rodriguinho 38,22%

2 Davi 35,89%

3 Wanessa Camargo 19,62%

4 Isabelle 6,27% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER