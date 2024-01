Yasmin diz que relação com Davi 'não bateu' desde o início do BBB 24

Yasmin Brunet conversou com aliadas no BBB 24 (Globo) neste sábado (27) sobre sua relação com Davi dentro do programa.

Ela contou que teve problemas com o baiano desde o início do programa. "Desde de o início, desde os primeiros dias, uma parada minha não bateu com ele. Parece que tem um muro entre eu e ele", disse.