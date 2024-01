Taylor Swift é vítima de nudes falsos gerados por Inteligência Artificial

Taylor Swift foi vítima de pornografia falsa, gerada por Inteligência Artificial, e causou revolta nas redes sociais e Estados Unidos na quinta-feira (25).

As "deepfakes", como são chamadas as imagens ou vídeos que manipula voz, corpo e rosto de maneira realista usando IA, viralizaram no X, antigo Twitter, e uma delas foi vista mais de 47 milhões de vezes até ser removida depois de 17 horas na plataforma.

Os fãs da artista se mostraram revoltados nas redes e subiram a hashtag "Protect Taylor" (Protejam a Taylor, em português). "Não importa o quão famoso alguém seja, todos nós merecemos respeito. Taylor Swift é uma pessoa real que merece respeito", apontou um.