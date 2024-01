Reação de Rodriguinho em show de Zeca Pagodinho no BBB 24 vira meme

Rodriguinho ficou na parte de trás da festa enquanto outros brothers ficaram mais perto do palco. Essa reação rendeu memes nas redes sociais.

Não é a primeira festa que rende memes com a reação de Rodriguinho. Na festa do último sábado, Valesca foi dançar perto do cantor, que saiu de perto.

Depois, mais tarde no show, Rodriguinho cantou junto e dançou ao som dos clássicos de Zeca, virando meme novamente,

O RODRIGUINHO ESTACIONADO NO SHOW DO ZECA EU VOU pic.twitter.com/k1xmZaXlH9 -- Megan De Estalinho (@thaishern_) January 28, 2024