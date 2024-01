Quem é o ex-pedreiro de Goiás que viralizou e chegou ao top 1 do Spotify?

Pedrinha Moraes, goiano responsável pelo hit "Pi Po Po Po Ro Po", atingiu o Top 1 do Spotify Brasil, na categoria de canções virais globais. Atualmente, a canção está na 13ª posição na mesma categoria, e em terceiro lugar no Top 50 Viral no Spotify Brasil.

Quem é Pedrinha Moraes

Seu nome de batismo é Jaime Oliveira Moraes.

Pedrinha contou ao Balanço Geral (Record) de Jataí- GO ter ficado surpresa quando sua música viralizou. "Foi uma surpresa muito grande. sempre trabalhei com música, mas da noite pro dia assim, a gente fica surpreso. Um rapaz fez uma montagem do The Voice com a música e depois disso, começou a chegar muito seguidor".