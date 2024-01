Salto fino, camisa de time e óculos: as proibições estranhas do 'BBB'

"Por que estraga o gramado, o carpete, as coisas. Tem que ser salto grossinho", explicou.

Livros

A falta de escrita não foi a única revelação feita por Ana Clara. A apresentadora da TV Globo contou no "Pod Delas" que a produção restringiu os livros depois que ela levou vários deles para o confinamento — os títulos que ela mostrava faziam sucesso entre seus fãs, inclusive.

"Por que eu li sete livros no meu programa, parou por causa disso. Eu li o mesmo livro cinco vezes: 'Tamanho 42 não é gorda', da Meg Cabot. Eu sou enlouquecida por livro, enlouquecida."

Gabi Martins, do "BBB 20", disse no mesmo podcast que os participantes podem sim levar um livro, mas ele fica restrito no pré-confinamento, no hotel em que eles se concentram.