Reencontro de José Inocêncio e Maria termina em tragédia após novo atentado

Belarmino e Firmino competem pela atenção de Maria Santa na casa de Jacutinga. A jovem revela para dona do bordel que José Inocêncio a beijou. Utilizando os recursos provenientes da venda do cacau e com a assistência de Deocleciano e Jupará, José Inocêncio realiza melhorias na fazenda.

Juliete é repreendida por Jacutinga por se queixar de Maria Santa, enquanto Inácia pressente a possibilidade de algo negativo acontecer. Em troca de informações sobre o paradeiro de Maria Santa, José Inocêncio concorda em adquirir a safra de cacau de Belarmino.

A angústia toma conta de Nena ao testemunhar Belarmino deixando sua casa armado. Em um reencontro emocionante na residência de Jacutinga, José Inocêncio e Maria Santa se emocionam. No entanto, Belarmino, à espreita, dispara contra José Inocêncio.